Due di Noi, storie di tumore al seno metastatico fra diagnosi e futuro

Un docufilm - ideato e promosso da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia e Tapelessfilm - racconta le vite di Chiara e Teresa parlando della malattia, ma soprattutto della loro voglia di vivere, progettare e amare. “Abbiamo voluto sviluppare un racconto dal vero e una narrazione intrecciata - spiegano i registi Mattia Colombo e Davide Fois - Due ritratti di straordinaria resilienza. Le donne non sono sole in questo percorso, le sostiene una comunità di altre donne che vivono la stessa esperienza”

Ogni anno in Italia il 13 ottobre si celebra la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione per il Tumore al Seno Metastatico, una malattia la cui diagnosi, solo nel 2022, ha riguardato oltre 52.000 donne e che spesso strappa ogni certezza, ogni progetto. Ma che oggi, grazie al progresso terapeutico, sta evolvendo sempre più nella dimensione della cronicità. Una patologia raccontata attraverso gli occhi e le parole di Chiara e Teresa nel docufilm Due di Noi , ideato e promosso da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia e Tapelessfilm e presentato lo scorso giugno alla prima edizione del Milano Film Fest .

“I greci per descrivere il tempo usano due termini: Kronos è il tempo cronometrico (minuti, settimane...); Kairos è il tempo di cui hai bisogno per fare qualcosa”. Con queste parole Chiara (50 anni) e Teresa (38 anni) , due donne che convivono con un tumore al seno metastatico, cominciano a raccontarsi nel film diretto da Mattia Colombo e Davide Fois, realizzato con l’obiettivo di parlare di malattia senza renderla il centro assoluto delle vite delle due protagoniste. Due di Noi parla di diagnosi, ma soprattutto di vita, progetti e futuro. Chiara e Teresa non si fermano, vivono, progettano, amano. In un mondo che tende a definire le persone attraverso la propria malattia, loro costruiscono ogni giorno un futuro possibile, fatto di piccoli e grandi sogni.

La storia di Chiara

Chiara Ruaro vive a Venezia, è laureata in Giurisprudenza. Incontra la malattia la prima volta nel 2006, poi il ritorno inaspettato nel 2020 con ridotte prospettive di vita. Il tempo diventa un momento di consapevolezza, di voglia di vivere. Le sue passioni sono la dragon boat che condivide con le sue compagne di regata, viaggiare, andare in moto e passare il tempo nel casolare di famiglia in campagna. “Io sono una persona con una malattia, non sono una persona malata - afferma Chiara nel film -. E dunque vivo la malattia come una piccola parte della mia vita che curo”. “Nove mesi di aspettativa di vita è la prognosi che ho ricevuto nel 2020 quando la malattia si è ripresentata - racconta Chiara -. Da allora sono passati 5 anni, una laurea, una carriera e tante passioni. La vita ti mette davanti a salite molto ripide, spetta a noi decidere come affrontarle. La mia storia, che è fatta anche di paure e di momenti di sconforto, soprattutto quando devo ricevere i risultati degli esami, e che ho avuto la fortuna di raccontare in un modo così amplificato, spero sia di aiuto alle donne che si trovano di fronte a questo percorso. Non si può e non si deve minimizzare, ma si può e si deve prendere il tempo e riempirlo di vita, perché il presente deve essere vissuto a pieno e il futuro e la scienza possono cambiare il nostro cammino”.

La storia di Teresa

Insieme a Chiara c’è Teresa Giordano, 38 anni, una prima diagnosi di tumore al seno a 31, che poi si trasforma nel 2022 in tumore al seno metastatico. Vive a Salerno e quando scopre di avere il tumore al seno questo fa crescere in lei una nuova energia: sceglie di investirla in progetti personali legati all’oncologia e a sostegno di altre donne che vivono la sua stessa esperienza di cui si fa portavoce, in particolare sfruttando la comunicazione sui social media. Teresa, come Chiara, non vuole essere solo malattia e affronta la vita in modo pieno. “Si chiama cancro, non possiamo evitare di chiamarlo per il suo nome, ciò che dico a me stessa quando sento di crollare è di avere coraggio, mi dico: cadi sprofonda, attraversa questo dolore e prova a trasformarlo - racconta Teresa -. Anche a 30 anni quando la vita può essere così difficile il tempo può essere meraviglioso; negli ultimi 7 anni ho fatto cose che non avrei fatto prima. Ho talmente tanti progetti da realizzare nei prossimi anni che non basterebbe un libro per contenerli tutti; il più vicino è il mio matrimonio, con un compagno che mi ha scelto il giorno della mia prima diagnosi e non mi ha mai abbandonata”.

I registi: “Le storie di Chiara e Teresa si alternano e si specchiano”

“Quando abbiamo conosciuto Chiara e Teresa, siamo stati travolti emotivamente dalle loro storie - raccontano i registi Mattia Colombo e Davide Fois -. Due racconti paralleli e profondamente intrecciati nella loro umanità. Due donne che nonostante la diagnosi non si fermano. Costruiscono ogni giorno un futuro possibile, fatto di piccoli e grandi obiettivi. Un futuro che comincia sempre - e solo - nel presente, ma le donne non sono sole in questo percorso. Le sostiene, infatti, una comunità fatta di altre donne che vivono la loro stessa esperienza e relazioni personali forti. Abbiamo voluto sviluppare un racconto dal vero e una narrazione intrecciata, in cui le storie di Chiara e Teresa si alternano e si specchiano l’una nell’altra per fare emergere, attraverso la quotidianità, le passioni e le relazioni che le circondano, due ritratti di donne di straordinaria resilienza, ma soprattutto di vita”.