Giornata Mondiale del Sorriso, migliora la qualità della vita

Giornata Mondiale del Sorriso, migliora la qualità della vitaSalute e Benessere
Il World Smile Day viene festeggiato ogni anno il primo venerdì di ottobre, al fine di promuovere il sorriso e di ricordare che ridere fa bene al corpo, alla mente e allo spirito
Il primo nella storia ad aver intuito l’importanza del sorriso fu Ippocrate, il padre della medicina, che scrisse la seguente celebre frase nei suoi trattati: “Da un sorriso nasce sempre un altro sorriso”. Ridere, oltre a essere un’azione contagiosa, migliora la qualità della vita.
Il 5 ottobre 2018 è la giornata mondiale del sorriso, ideata da Harvey Ball, il creatore del famoso ‘smile’. Il World Smile Day viene festeggiato ogni anno il primo venerdì di ottobre, al fine di promuovere il sorriso e di ricordare che ridere fa bene al corpo, alla mente e allo spirito.
La Giornata Mondiale del Sorriso, istituita nel 1999, ha un singolare slogan: “Lo smile non ha partito politico, non ha geografia, non ha religione. L’idea di Harvey era di dedicare un giorno ogni anno a sorridere“.
Gli effetti positivi
Gli esperti confermano che ridere ha una lunga serie di effetti positivi nella quotidianità. Migliora la qualità della vita, la produttività sul lavoro, le relazioni sociali.
Questo è quanto è emerso da uno studio pubblicato sul Los Angeles Times e condotto dallo scienziato Lee Berk. Ridere sviluppa la frequenza ‘gamma’ nel cervello. Quest’ultima produce le onde cerebrali gamma che migliorano l’attività neuronale e la memoria. Permettono l’elaborazione simultanea delle informazioni provenienti da diverse aree del cervello e si attivano anche quando si prova amore, altruismo e altri sentimenti positivi.
Smile, la faccina sorridente famosa in tutto il mondo
Lo smile è la faccina sorridente più famosa del mondo. È stata ideata e realizzata verso la fine dell’anno 1963 dall’americano Harvey Ball, con il solo scopo di far sorridere la gente. Ball, deceduto il 12 aprile 2001, è universalmente riconosciuto come 'padre' dello smile e fondatore della Giornata Mondiale del Sorriso.
Gesti concreti
La Giornata Mondiale del Sorriso, non si esaurisce con un gesto simbolico. In tutta Italia, associazioni, fondazioni e realtà locali hanno scelto di trasformare il sorriso in cura. Per questa occasione, per esempio, la Fondazione Operation Smile Italia Apre le sue porte a Roma e Milano, con la Campagna "A un passo dal sorriso", che mette al centro l'importanza dell'assistenza sanitaria accessibile, sicura e vicina per chi ne ha bisogno, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito. A Napoli, l’associazione “Sorrisi in corsia” organizza letture animate e spettacoli di clownterapia negli ospedali pediatrici, coinvolgendo volontari, artisti e studenti delle scuole superiori. L’obiettivo è semplice e potente: portare leggerezza dove c’è attesa, paura, silenzio.
Leggi anche
Buona Giornata della risata: frasi e immagini da inviare su WhatsApp
Emoji Day, ecco quali sono le emoticon più usate dagli italiani
Oggi, 17 luglio, è il giorno in cui si celebrano le faccine che tempestano le nostre conversazioni digitali. Con le restrizioni e gli incontri fisici drasticamente ridotti nell’ultimo anno e mezzo a causa della pandemia, il ricorso alle chat è diventato sempre più diffuso, e di conseguenza anche l'utilizzo delle emoticon. Ma quali sono quelle più usate?