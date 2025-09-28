Raffreddore, influenza o Covid: i sintomi per capire di cosa si tratta e come curarsiSalute e Benessere
Introduzione
Con l'autunno ormai alle porte si riaccendono i fari sui virus respiratori che stanno già facendo sentire la loro presenza, complici gli sbalzi di temperatura che si sono registrati in larghe aree del Paese. Ma come è possibile distinguere tra influenza, raffreddore e Covid? E come curarsi? A tracciare alcune linee guida sono i consigli degli esperti, tenuto conto che non sempre è possibile risalire al virus soltanto attraverso i sintomi
Quello che devi sapere
Verso una stagione impegnativa: fino a 16 milioni di persone coinvolte
"Dopo due stagioni da record”, osserva il virologo Fabrizio Pregliasco nel corso di un evento un evento promosso a Milano da Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione), “anche quest'anno ci aspettiamo una circolazione sostenuta di virus influenzali. Sono attesi in particolare l'A/H3N2 e il B/Victoria e virus 'cugini' come i rinovirus. C'è poi il virus respiratorio sinciziale e si mette in mezzo anche il Covid, che è in una fase di risalita. Sars-CoV-2 non ha una stagionalità, ma si inserisce con onde che sono simili a quelle di un sasso in uno stagno, diventate cioè nel tempo meno impegnative dal punto di vista dell'impatto di sanità pubblica. Una stagione dunque impegnativa quella che ci tattende, che potrebbe coinvolgere tra il 15% e il 25% della popolazione italiana, fino a interessare, potenzialmente, circa 16 milioni di persone, in linea con lo scorso anno". Pregliasco avverte: "I segnali che arrivano dall'emisfero australe ci invitano a non abbassare la guardia. La stagione potrebbe essere intensa, con un aumento dei casi da metà ottobre e un picco invernale. La pressione sui servizi sanitari resta un rischio concreto, soprattutto per le fasce più fragili".
Quali sono le caratteristiche per riconoscere l'influenza?
Ma come distinguere la vera influenza dagli altri virus che circoleranno? "Distinguere tra questi virus basandosi solo sui sintomi è spesso difficile per i cittadini”, ammette il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'università degli Studi di Milano. “Tuttavia, esistono alcune caratteristiche peculiari. L'influenza vera e propria si manifesta con un inizio brusco della febbre, generalmente sopra i 38 gradi, almeno un sintomo respiratorio (come tosse o mal di gola) e almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari, malessere generale o senso di 'bastonatura'. Questi sintomi sono particolarmente evidenti negli adulti, mentre nei bambini piccoli e negli anziani la febbre può essere meno intensa o, addirittura, assente. In generale, comunque, l'influenza è più forte e limitata nel tempo, con un'evoluzione rapida nell'arco di circa cinque giorni".
Le spie tipche dei mali di stagione: ecco i sintomi più comuni
Le spie tipiche dell'influenza? "Una febbre che resta alta e va a peggiorare. Ma può succedere anche che un'infezione virale vada a risolversi con la febbre che scende e poi la temperatura risale", aggiunge Pregliasco. "Anche la tosse, inizialmente secca e di tipo irritativo, diventa produttiva. Il Covid ha complicato ulteriormente la possibilità di riconoscimento della vera influenza e di altre forme, perché è camaleontico e passa da forme banali, con un po' di raucedine e poco altro, a forme più serie, che ricordano quelle del passato. Da qui l'importanza di proteggere le persone più fragili con la vaccinazione e di fare un tampone per identificare tempestivamente l'eventuale presenza di Sars-CoV-2 per consentire - nei casi in cui è indicato - l'uso dell'antivirale Paxlovid. Per quanto riguarda poi virus respiratorio sinciziale, metapneumovirus e altri virus respiratori, analizza l'esperto, "i sintomi possono essere simili a quelli influenzali, ma di solito meno marcati e più graduali. Possono presentarsi congestione nasale, tosse lieve o sintomi gastrointestinali. Rinovirus e altri virus minori spesso causano sintomi più lievi e localizzati, come naso chiuso o lieve malessere. Queste forme più blande possono dare fastidi che si protraggono nel tempo e risultano più lente nella risoluzione".
Cosa può aiutare a distinguere tra Covid e influenza e come curarsi
"Riuscire a fare una diagnosi clinica in base ai sintomi non è semplice perché le infezioni sono simili", spiega al Corriere della Sera la dottoressa Mastronuzzi, Tecla Mastronuzzi, responsabile Area Prevenzione della Simg, Società italiana di Medicina generale e delle cure primarie. "I primi sintomi possono essere gestiti con farmaci di automedicazione, quindi se si ha il raffreddore si possono usare soluzioni saline in spray nasale che permettono di respirare meglio, se si ha la febbre si può prendere il paracetamolo, in caso mal di gola un cucchiaino di miele può essere d’aiuto. Se, però, i sintomi persistono o peggiorano, la febbre non passa dopo qualche giorno, si ha difficoltà a respirare, i dolori sono un po’ diversi dal solito indolenzimento dovuto all’influenza, è bene rivolgersi al medico di famiglia che sa se l’assistito è un paziente “fragile”, a rischio di sviluppare una forma grave della malattia; e, in caso sospetti il Covid, consiglia di fare il tampone; anche perché esistono terapie efficaci, come gli antivirali, che vanno utilizzati nelle persone ad alto rischio di progressione di malattia, entro i primi cinque giorni".
L'importanza dell'automedicazione responsabile nel percorso di cura
"Un principio importante è quello dell'automedicazione responsabile. Il ricorso ai farmaci da banco", sottolinea anche Pregliasco, "rappresenta spesso la prima risposta ai sintomi comuni come febbre, malessere respiratorio, mal di testa e stanchezza. L'automedicazione, se effettuata in modo responsabile e proporzionata all’intensità dei sintomi, è una scelta terapeutica adeguata perché può offrire diversi benefici. Innanzitutto permette di alleviare i disturbi e migliorare il benessere generale, modulando, al contempo, la risposta immunitaria, riducendo il rischio di complicanze. I farmaci da banco, come tutti i medicinali, possono avere degli effetti avversi. Resta fondamentale usarli in modo appropriato e corretto seguendo le indicazioni del foglietto illustrativo e quanto indicato dal medico o dal pediatra. In caso di infezioni virali l'uso dei farmaci da banco deve servire a contenere sintomi e disagi legati alla malattia, senza azzerare completamente i sintomi per seguire l'evolversi della malattia".