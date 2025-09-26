Dop&Go: il tour del gusto tra sport ed eccellenze locali

DOP&GO non è solo un tour, ma un vero e proprio ecosistema digitale che vive, si racconta e si moltiplica sui social. Ogni tappa diventa contenuto, ogni formaggio DOP protagonista di una storia da condividere. I protagonisti? Asiago DOP, Gorgonzola DOP, Taleggio DOP, Pecorino Sardo DOP e Quartirolo Lombardo DOP che si unisce per la prima volta alla squadra. A guidare il food truck

DOP&GO si conferma un format contemporaneo e vincente: capace di unire educazione alimentare , promozione territoriale, storytelling digitale e entertainment, parlando ai giovani con i loro stessi strumenti. Un progetto che riesce a diffondere i valori della certificazione DOP con contenuti accessibili e coinvolgenti, che educa ad un consumo consapevole, equilibrato e sostenibile, che promuove le eccellenze dell’agroalimentare italiano e del Made in Italy e che coivolge giovani sportivi e sportive di società locali in attività esperienziali. Obiettivo dell'evento è anche quello di valorizzare il territorio italiano come patrimonio culturale e gastronomico, creando contenuti di valore anche per i professionisti del foodservice e per i canali digitali. I Consorzi dei formaggi Asiago DOP, Gorgonzola DOP, Pecorino Sardo DOP, Taleggio DOP e Quartirolo Lombardo DOP ringraziano il MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che ha finanziato il progetto, e l’agenzia Milk adv per la creazione e lo sviluppo del format.

100% DOP, 100% SOCIAL: chi parteciperà all'evento

L’intera campagna è supportata da una strategia social ADV integrata con l’obiettivo di amplificare il messaggio su scala nazionale e raggiungere in modo capillare il target giovane e sportivo. "Il progetto mi ha fatto scoprire da vicino 5 consorzi DOP, eccellenze del nostro Made in Italy: diversi tra loro, ma uniti dall’attenzione maniacale alla qualità, alle materie prime e al valore che il formaggio porta nella nostra quotidianità, da sportivi e non". Queste le parole di Federico Polizzi che sarà affiancato da cinque altri influencer, selezionati per il legame con il proprio territorio d’origine, che daranno voce al progetto nelle rispettive regioni: Mirko Ronzoni dalla Lombardia, Chef e vincitore di Hell’s Kitchen Italia, volto noto nel mondo food; Stefano Bona dal Piemonte, ex concorrente di MasterChef che racconta la cucina piemontese con passione e ironia; Erica Liverani dall'Emilia-Romagna, vincitrice di MasterChef Italia 5, propone una cucina autentica, stagionale

e profondamente legata al territorio romagnolo; Katia Bassolino dalla Campania, food blogger legata alla tradizione e ai sapori semplici del Sud; Nunzia Bellomo dalla Puglia, autrice di libri di cucina, promotrice di ricette locali e ingredienti genuini. Attraverso video, reel, ricette, il progetto prenderà vita sulle piattaforme social dei Consorzi e dei creator coinvolti, accompagnato da campagne ADV per amplificarne l’impatto e raggiungere nuove community in tutta Italia.