Vivere a lungo e bene? Questione di mindset

Quando si parla di esistenza, non è solo questione di quantità ma anche, e soprattutto, di qualità. “Molta dell’ossessione del vivere più a lungo che caratterizza la nostra società è perché noi tipicamente procrastiniamo la felicità, ma intanto gli anni passano”: Filippo Ongaro, medico, autore, coach e divulgatore, a Sky TG24 racconta una chiave di lettura alternativa, un approccio diverso che, seppur complesso, porta gratificazione e consapevolezza di sé stessi