Oms, i dati sulla salute mentale

"Trasformare i servizi di salute mentale è una delle sfide più urgenti per la salute pubblica", ha affermato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus commentando il rapporto pubblicato oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Ogni governo e ogni leader ha la responsabilità di agire con urgenza e di garantire che l'assistenza sanitaria mentale sia trattata non come un privilegio, ma come un diritto fondamentale per tutti" ha proseguito. Ansia e depressione sono i disturbi più frequenti mentre da ciò che emerge, a livello mondiale, sono oltre 1 miliardo le persone che hanno problemi di salute mentale.