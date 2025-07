West Nile, due contagi a Latina: primi casi autoctoni del Lazio

Salute e Benessere

Secondo quanto riporta l'istituto superiore di sanità, quest'anno la stagione di trasmissione di malattie portate da insetti ha avuto un inizio precoce in Italia. La circolazione della Febbre del Nilo, infatti, è stata confermata dalla presenza del virus in pool di zanzare e in avifauna già nel mese di maggio. Sono 27 le province con dimostrata circolazione del virus e 6 le regioni interessate