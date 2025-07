Rischio Listeria, tramezzini ritirati: ecco dove e quale marchio

L'avviso di richiamo precauzionale del lotto di tramezzini è pubblicato sul portale del ministero della Salute, nella sezione dedicata. Si tratta di tramezzini farciti a marchio Ibis, prodotti da Italia Alimentari Spa, richiamato dagli scaffali dei supermercati Migross per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 170 grammi, con lotto L.163 e data di scadenza 17 luglio 2025.

Stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti (MN)

I tramezzini sono farciti con prosciutto Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese. Lo stabilimento si trova a Gazoldo degli Ippoliti (MN), via Marconi 3. La Listeria è un batterio che può contaminare alimenti crudi, cotti e pronti al consumo. Se ingerito, può causare listeriosi, un'infezione che nei soggetti sani può provocare sintomi simili all'influenza, ma che può essere grave o fatale per anziani, donne in gravidanza, neonati e persone immunodepresse. Il consiglio è di non consumare il prodotto appartenente al lotto segnalato e restituirlo al punto vendita. È raccomandato di consultare il medico nel caso di sintomi sospetti dopo il consumo.