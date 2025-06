Torino, bimba 6 mesi salvata con trapianto parte fegato mamma

L'eccezionale intervento, durato tredici ore, è stato eseguito "per la prima volta", sostiene la Città della Salute e della Scienza di Torino, dall'équipe del professor Renato Romagnoli ascolta articolo

Una bimba di meno di 6 mesi e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito per la prima volta: il trapianto della parte sinistra del fegato donato dalla mamma 32enne e l'autotrapianto di vena giugulare per sostituire la vena porta indurita e ristretta. E' accaduto alla Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS) - presidio Molinette. Nata a fine dicembre dell'anno scorso, la bimba è stata colpita da una rara e misconosciuta malformazione delle vie biliari. La neonata era giunta ad aprile scorso al Pronto soccorso dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino in preda ad uno scompenso epatico con un ittero severo e liquido nell'addome.

La bimba è arrivata in ospedale in condizioni critiche Immediatamente ricoverata e presa in carico dai gastroenterologi pediatrici, la bimba era apparsa fin da subito in condizioni cliniche talmente compromesse da non poter essere sottoposta ad alcun intervento chirurgico a scopo riparativo. E' quindi stata inserita nel percorso di inserimento in lista d'attesa per trapianto di fegato pediatrico, con iscrizione avvenuta nella lista nazionale all'inizio di maggio scorso. Dopo circa 20 giorni trascorsi senza offerte di organi da donatore deceduto idonei per questo trapianto, le condizioni del fegato della bimba si sono aggravate, con ricovero in ospedale per un'insufficienza epatica così grave da non lasciare più alcuna speranza di sopravvivenza anche a breve termine. Approfondimento Health, patologie del fegato: i progressi raggiunti nel trapianto

Il trapianto E' in quel momento che la mamma 32enne ha manifestato il fortissimo desiderio di donare parte del suo fegato per cercare di salvare la sua bimba. Mamma e figlia sono state prese in carico da parte dei professionisti del presidio Molinette. Portati a termine in tempi rapidi gli accertamenti di idoneità della donatrice e di compatibilità con la bimba, ottenuta poi l'autorizzazione del Tribunale di Torino e del Centro Nazionale Trapianti di Roma attraverso il lavoro di coordinamento del Centro Regionale Trapianti, circa due settimane fa la mamma e la sua bimba sono state condotte insieme nelle sale operatorie del Centro Trapianto Fegato delle Molinette di Torino. Il professor Renato Romagnoli, responsabile del Programma regionale trapianto fegato adulto e pediatrico, e la sua equipe chirurgica hanno prima effettuato il prelievo della parte sinistra (più piccola) del fegato della mamma donatrice. Dopodiché si sono concentrati sull'addome della bimba, trovando il fegato cirrotico e scompensato, ed anche un grave restringimento della vena porta, priva di flusso sanguigno. E' stato quindi necessario sostituirla completamente, utilizzando come miglior rimpiazzo la vena giugulare prelevata dal collo della bimba stessa, con un vero e proprio autotrapianto.