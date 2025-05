L’AI dà un volto ai sintomi: così si racconta la sclerosi multipla

Rendere visibile l’invisibile: è l’obiettivo di PortrAIts, il progetto di AISM che, grazie all’intelligenza artificiale, dà forma ai sintomi della sclerosi multipla attraverso immagini simboliche. Una malattia complessa e imprevedibile, ma oggi più affrontabile grazie ai progressi della ricerca. E c’è chi, come Lisa e Rachele, ha deciso di non lasciarsi definire dalla diagnosi, ma di trasformarla in forza e consapevolezza