Aborto senza ricovero: il caso Piemonte e le linee guida inapplicate

Dal 2020 l’aborto farmacologico può essere eseguito con la possibilità di prendere la seconda compressa a casa. Ma solo quattro regioni hanno applicato le linee guida ministeriali, che per il governatore del Piemonte Cirio metterebbe "a rischio la salute delle donne". Un'affermazione smentita dall'Oms e dalla letteratura medica. Le coordinatrici della campagna "Aborto senza ricovero" dell'associazione Coscioni: "Grave ignorare le evidenze scientifiche: questione ideologica e morale"