Equità nella Salute: nasce in Italia l’Alleanza

Le disuguaglianze in ambito sanitario rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società, richiedendo strategie organiche e integrate. Per questo è stata lanciata da Roma un’alleanza per l’equità nella salute. Ecco di cosa si tratta

Assicurare equità nella salute, superando le disuguaglianze in ambito sanitario: è una sfida fondamentale per la nostra società. Affrontarla e risolverla non è solo un problema etico, ma una questione strutturale che incide sulla coesione sociale, sull’efficienza del sistema sanitario e sulla qualità della vita delle persone. Per affrontare questa sfida, è necessario un cambio di paradigma: servono strategie organiche, integrate, capaci di unire istituzioni, imprese, comunità scientifica e cittadini. È in questo spirito che nasce un’alleanza per l’equità nella salute.

L’Italia, come il resto del mondo, si trova davanti a un quadro complesso di disparità geografiche, economiche, culturali e digitali. A seconda della regione in cui si vive, del reddito disponibile, del livello di istruzione o dell’accesso alle tecnologie, cambiano radicalmente le possibilità di prevenzione, diagnosi e cura. In alcune aree del Paese, l’accesso ai servizi essenziali è ancora disomogeneo e la carenza di personale sanitario o di infrastrutture adeguate aggrava ulteriormente il divario. In tale scenario, le innovazioni scientifiche e tecnologiche, benché essenziali per il progresso sanitario, rischiano di amplificare ulteriormente le differenze se non supportate da politiche mirate e inclusive.