Endometriosi e IA: il chatbot a cui le donne raccontano la malattia

Si chiama Mama Health ed è una piattaforma che grazie all’intelligenza artificiale raccoglie le testimonianze di migliaia di pazienti affette da questa malattia. Dati che nel rispetto della privacy vengono offerti a importanti strutture ospedaliere, in prima linea nel trattamento e nello studio della patologia, e che sono in ogni momento a disposizione dell'utente. In pochi semplici passaggi si può accedere a una sintesi ben organizzata della propria storia clinica per arrivare preparate alle visite di controllo