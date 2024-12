Festività natalizie e gravidanza: un vademecum per le future mamme

Introduzione

Relax, moderazione a tavola e movimento: sono le parole d’ordine per vivere le festività con serenità, soprattutto per chi è in dolce attesa o desidera diventare genitore. Le feste rappresentano un’occasione per rallentare i ritmi e godere della compagnia di chi si ama, ma è importante mantenere un equilibrio per sentirsi bene sia fisicamente che emotivamente.

Per chi è in gravidanza o sta cercando di avere un bambino, prendersi cura di sé durante questo periodo non significa rinunciare al piacere delle tradizioni, ma adottare alcune semplici accortezze. Dal relax al controllo degli eccessi alimentari, fino a una moderata attività fisica, il dottor Mauro Cozzolino, specialista in Medicina Riproduttiva presso il Centro IVI di Roma, ha stilato un vademecum dedicato alle future mamme. Ecco i suoi consigli.