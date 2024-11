Italia al secondo posto in Ue per speranza di vita: lo studio Ocse

Italiani popolo di santi, poeti, navigatori. Ma anche di sedentari, seppur con un'aspettativa di vita fra le più alte d'Europa. Questo, almeno, quanto emerge dal rapporto intitolato “ Health at a Glance: Europe 2024 ” e curato dall’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nel 2023, infatti, un bambino nato in Italia potrebbe aspettarsi di vivere in media 83,8 anni e si tratta del secondo livello più alto nell'Unione Europea, subito dopo la Spagna, di 2,5 anni sopra la media continentale. La notizia incoraggiante è che, dopo un calo superiore alla media, pari a 1,3 anni, dovuto ai decessi per il Covid nel 2020, l'aspettativa di vita del nostro Paese ha mostrato una ripresa e nel 2023 ha superato leggermente i livelli pre-pandemia. Il report, in definitiva, mostra come l'Italia possa vantare una delle speranze di vita più alte dell'intera Ue.

I dati del rapporto e la sedentarietà

Entrando nei dettagli del rapporto, è emerso come, al pari di altri Paesi europei, anche in Italia gli uomini hanno una speranza di vita inferiore rispetto alle donne. Nel 2022 – ha sottolineato l'Ocse - la speranza di vita delle donne italiane era pari a 84,8 anni, oltre 4 anni in più rispetto agli uomini, fermi a 80,7 anni. Le donne italiane, però, trascorrono una percentuale maggiore della loro vita con problemi di salute e limitazioni dell'attività (circa il 20%) rispetto agli uomini italiani (il 17%), fattore che rende il divario di genere negli anni di vita in buona salute sostanzialmente nullo. Un fattore significativo, in quest’ottica, è quello legato alla sedentarietà. Il rapporto, infatti, ha segnalato che la popolazione italiana fa registrare uno dei tassi più bassi di attività fisica tra i Paesi dell'Ue. Nel 2019, solo il 19% degli adulti ha dichiarato di soddisfare il livello minimo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di almeno 150 minuti a settimana di attività fisica. Questo dato, rileva il report, "è allarmante se confrontato con la media Ue pari al 32%". Il problema risulta più evidente tra le persone adulti più adulte. Infatti, meno del 10% degli over 65 rispetta queste linee guida, rendendo il nostro Paese il terzo più sedentario dei Paesi Ue per questa fascia d'età, considerando il 22% di media che riguarda i paesi dell'Ue. Dati non incoraggianti riguardano anche i giovanissimi: nel 2022, l'Italia ha registrato tra i Paesi Ue la percentuale più esigua di bambini di 11 e 15 anni che soddisfano le raccomandazioni Oms sull'attività fisica giornaliera. Solo l'11% degli 11enni aderiva a queste linee guida, mentre la percentuale si riduceva al 5% tra i 15enni. "Questi dati – hanno spiegato gli esperti - delineano un quadro allarmante, in quanto suggeriscono che l'inattività fisica è destinata a persistere e persino ad aggravarsi in futuro in assenza di misure efficaci per combatterla”. Una diffusa mancanza di attività fisica, tra l’altro, secondo i modelli dell'Ocse, stima che “tra il 2022-2050 costerà al Paese 1,3 miliardi di euro l'anno in costi sanitari aggiuntivi".

Ocse: "In Italia un numero di infermieri inferiore alla media Ue"

Un dato meno positivo per l'Italia, emerso dal medesimo rapporto, è che il nostro Paese ha "un numero di medici per popolazione simile alla media Ue (4,2 per 1 000 abitanti), ma un numero di infermieri inferiore alla media (6,5 contro 8,4 per 1 000 abitanti nell'UE)". Per alleviare la crisi del personale sanitario, ha sottolineato l'Ocse, ''il governo italiano ha temporaneamente sospeso l'età pensionabile obbligatoria di 70 anni per i medici del SSN, ha aumentato il numero annuale di studenti di medicina ammessi alle facoltà di medicina di oltre il 10% tra il 2017 e il 2022 e ha più che raddoppiato il numero di posti di specializzazione con il sostegno dei fondi del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR)". Tuttavia, "il pieno impatto di queste misure non si farà sentire prima della fine del decennio, e la carenza di personale nelle specialità meno attraenti, come la medicina d'urgenza e la medicina generale/familiare, è verosimile che persista anche dopo il 2030". Quanto alla professione infermieristica, "si trova a fronteggiare criticità analoghe, che aggravano ulteriormente la crisi generale delle risorse umane in ambito sanitario", ha segnalato ancora il rapporto.