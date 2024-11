Chi ci curerà? In Italia mancano 25mila medici e 65mila infermieri

Dalla carenza di medici di famiglia a quella di meidici di pronto soccorso: in difficoltà è proprio quella sanità che dovrebbe fare da fronte e da filtro. E che, mancando, allunga tempi e liste di attesa, rendendo più difficile l’accesso alle cure. Secondo la Corte dei Conti, in Italia mancano 65mila infermieri nel 2024 e non si riesce a colmare con i nuovi laureati che non vanno oltre i 12mila l’anno. Il punto sui numeri e sulle criticità del sistema