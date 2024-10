Hamburger Fileni Bio richiamati per il rischio salmonella

Il rischio salmonella

In particolare, per la presenza di salmonella, sono stati indicati tre lotti relativi agli hamburger di Fileni Alimentare Spa prodotti da Bioalleva Srl nello stabilimento di Via R. Spineta 1374 a Vallese di Oppeano (Verona). Il primo è il lotto di produzione 45072 con data di scadenza 29/10 in confezione da 180 grammi, mentre il secondo lotto è il 45372 con data di scadenza 27/10 in confezione da 180 grammi. Infine, il terzo lotto interessato dal richiamo è il 45672 con data di scadenza 26/10 in confezione sempre da 180 grammi. L’azienda specifica che per ottenere maggiori informazioni in merito è possibile contattare il numero di telefono 0733606211 oppure inviare una mail all’indirizzo qualita@fileni.it