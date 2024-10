Porfirie cutanee e acute: sintomi, diagnosi e trattamento

Il trattamento di un attacco acuto di porfiria è identico per tutte le forme acute. È fondamentale identificare e rimuovere eventuali fattori scatenanti, come l'abuso di alcol o l'assunzione di farmaci inappropriati. Se l'attacco è di media o grave entità, i pazienti devono essere ospedalizzati. Inoltre, vanno monitorati continuamente lo stato neurologico, la funzione vescicale, il riflesso muscolare e tendineo, la funzione respiratoria e la saturazione di ossigeno. I sintomi vengono generalmente trattati con farmaci non porfirinogeni secondo le necessità. Il trattamento della porfiria acuta che si manifesta con attacchi ricorrenti spesso include l'uso di eme ev, ematina o eme arginato con albumina sierica umana. Tolvaptan può aiutare nella gestione dell'iponatriemia durante gli attacchi acuti, mentre il givosiran è utilizzato per trattare gli adulti con porfiria epatica acuta. Nei casi più gravi, quando i pazienti non rispondono al trattamento o non tollerano il givosiran, il trapianto di fegato può essere considerato per prevenire danni renali o neurologici permanenti. Per le forme cutanee, invece, il trattamento si concentra principalmente sull'evitare l'esposizione alla luce solare, adottando misure di protezione per la pelle. A volte, possono essere necessari altri trattamenti mirati in base alla diagnosi specifica, per ridurre al minimo i danni cutanei e migliorare la qualità della vita del paziente