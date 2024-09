Per un allattamento efficace, è importante evitare alcune pratiche che possono ostacolarlo. Secondo la Società italiana per la care in perinatologia non andrebbero imposti limiti di tempo o orari prefissati per le poppate, e non è necessaria una pulizia speciale del capezzolo prima e dopo ogni allattamento. Inoltre, madre e bambino non andrebbero separati, a meno che non ci siano specifiche motivazioni mediche. È sconsigliato l’uso di biberon, tettarelle artificiali o alimenti sostitutivi del latte materno, così come la pesatura del neonato prima e dopo ogni poppata