Ruth Ramsay, educatrice sessuale e coach per adulti, non ci gira molto intorno. “Se la vostra vita sessuale è importante per voi, non rinunciateci! Certo, ci possono essere delle difficoltà dovute ai cambiamenti fisici e mentali, come l'atrofia vaginale [secchezza] e gli sbalzi d'umore, ma i trattamenti moderni - sia ormonali che di altro tipo - possono essere di grande aiuto. Quindi non siate timide nel visitare il vostro medico di famiglia e dire che avete bisogno di aiuto”.