Circolare sul vaccino Covid, arriva dose annuale gratis per tutti

La dose annuale del vaccino anti Covid sarà gratuita per tutti. La novità è emersa dalla nuova circolare per la campagna vaccinale autunnale e invernale 2024-2025 contro il coronavirus appena, firmata dal direttore generale per la prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia e dal Capo Dipartimento Maria Rosaria Campitiello. Verranno utilizzati vaccini adattati alla variante JN.1 e una dose di richiamo viene offerta attivamente alle categorie a rischio e gratuitamente a tutti. La dose di richiamo è annuale è unica. L'aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione.