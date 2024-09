Rischio Listeria, diversi lotti di insalata ritirati: ecco quali sono

Il Ministero della Salute ha riscontrato la non conformità in alcuni lotti di insalata in commercio in diverse catene di supermercati a causa della presenza del Listeria monocytogenes. Si tratta di un batterio che provoca un'infezione con sintomi simili a quelli di una gastroenterite. Ecco l'elenco completo

Diversi lotti di insalata di varie marche sono stati ritirati dai supermercati italiani per la presenza di Listeria monocytogenes, un tipo di batterio che provoca un'infezione con sintomi simili a quelli di una gastroenterite. Il richiamo è stato effettuato dal Ministero della Salute che, come si legge sul comunicato ufficiale, ha riscontrato la non conformità di alcuni lotti di insalata in commercio in diversi punti vendita sul territorio italiano, da Sigma a Eurospin. Il dicastero ha invitato tutti i consumatori a restituire i prodotti oggetti del richiamo al supermercato nel quale sono stati acquistati.