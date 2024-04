Rischio listeria, salame ritirato dal commercio: i lotti interessati

I lotti interessati dal richiamo



Il motivo dei richiami, come riportato sugli avvisi ministeriali, è lo stesso per entrambi i prodotti, ovvero la presenza di Listeria Monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi. I lotti richiamati, distribuiti in diversi supermercati italiani, sono due. Il primo è il "Salame nostrano" 164/24, prodotto presso la sede dello stabilimento in Via Giorgio La Pira 14, Camposampiero, in provincia di Padova. Il salame viene venduto a peso, dai 600 agli 800 grammi. Il secondo è il "Salame Nostrano con Aglio", con lotto di produzione 165/24. La sede dello stabilimento è la stessa, anche in questo caso il salume viene venduto a peso, sempre dai 600 agli 800 grammi. Il ministero della Salute chiede ai consumatori che avessero acquistato tali prodotti “di non consumarli e di riportare la merce presso il punto di acquisto”.

