Come anticipato, le amiloidosi sono un gruppo di malattie rara e grave provocata dal deposito di amiloidi (proteine anomale) sugli organi e nei tessuti, che ne causa il malfunzionamento. Può essere localizzata, se interessa solo una parte del corpo, o sistemica, se colpisce diversi organi come il cuore, i reni, il fegato e il sistema nervoso. Come sottolinea l'Iss, esistono molti tipi di amiloidosi perché sono circa 30 le proteine che possono ripiegarsi in modo anomalo, provocando la malattia. Le stime dell'Iss parlano di circa 800 nuovi casi ogni anno in Italia