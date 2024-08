La "Blue Punisher" è una pasticca di ecstasy estremamente potente e letale, la cui composizione chimica la rende particolarmente pericolosa. Contiene Mdma, una sostanza sintetica, comunemente nota come ecstasy, conosciuta per i suoi effetti psicostimolanti sul sistema nervoso centrale, che provoca sensazioni di euforia, un aumento della sensibilità sensoriale e una forte stimolazione mentale. Ciò che rende la "Blue Punisher" particolarmente rischiosa è l'elevata concentrazione di Mdma al suo interno, superiore a quella presente nelle più comuni pasticche di ecstasy. Secondo le analisi condotte nei laboratori della Manchester Metropolitan University, la "Blue Punisher" contiene ben 477 milligrammi di Mdma, una quantità circa cinque volte superiore a quella comunemente riscontrata nelle pasticche di ecstasy. Questa elevata concentrazione aumenta drasticamente il rischio di sovradosaggio e può causare gravi danni neurologici, fino a risultare fatale. La sua assunzione comporta quindi un pericolo elevato per la salute