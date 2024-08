Mucillagine nei mari italiani, dove si trova e quali sono le cause

Introduzione

Aumenta la presenza di mucillagini nel mar Adriatico e nel mar Tirreno. Si tratta di materiale organico particellare che forma uno strato gelatinoso sui fondali marini, ricoprendo tutte le specie che vivono a stretto contatto con il fondale. “Le mucillagini hanno un impatto estremamente dannoso sulle comunità bentoniche, in particolare su coralli, bivalvi, coralligeno in generale e prateria di Posidonia, sospendendo i processi fisiologici di questi organismi”, sottolinea Greenpeace. Quali sono le cause dell'aumento? Una parte di questo fenomeno è dovuta a parte del carico zootecnico derivante dagli allevamenti, molto presenti nella pianura Padana e quindi con evidenti conseguenze sul Po