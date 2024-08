I due farmaci con le performance più significative sono stati Rybelsus, con una crescita del 75% nel secondo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, e Daflon, con un aumento del 18,4%. In particolare, Rybelsus ha registrato una crescita del 74% per il genere femminile e del 78% per il genere maschile, con una distribuzione quasi omogenea per classi di età. Daflon, invece, ha visto una crescita del 16% per il genere femminile e del 19% per il genere maschile, anche in questo caso con una distribuzione quasi omogenea per classi di età