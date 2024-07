Herpes zoster, il nuovo vaccino potrebbe ridurre il rischio di demenza

Demenza, il nuovo vaccino ne ridurrebbe il rischio del 17%



I risultati indicano una riduzione di almeno il 17% delle diagnosi di demenza nei sei anni successivi alla somministrazione del nuovo vaccino ricombinante contro l'herpes zoster. Questo si traduce in circa 164 giorni aggiuntivi vissuti senza demenza per i vaccinati. Come spiegato dai ricercatori in una nota pubblicata sul sito dell’ateneo, i benefici procurati da Shingrix sono stati riscontrati in entrambi i sessi, ma si sono rivelati maggiori nelle donne. ”I risultati suggeriscono che il vaccino ricombinante contro l'herpes zoster potrebbe avere un valore aggiuntivo in termini di protezione contro la demenza - hanno spiegato gli autori dello studio -. Ma sono necessarie ulteriori ricerche per confermarlo e per identificare come e perché il vaccino abbia questo effetto”.



Cos’è l’herpes zoster



L'herpes zoster è l'infezione da parte del virus zoster (Vzv) di uno o più nervi, che può manifestarsi in persone che in precedenza avevano avuto la varicella. All'infezione, di solito, si associa una dolorosa eruzione cutanea che, nonostante possa manifestarsi in qualsiasi parte del corpo, compare più frequentemente su un solo lato del torace o dell'addome sotto forma di una singola striscia di vescicole. Come sottolineato dai ricercatori, dopo l'introduzione di un vaccino contro l'herpes zoster (Zostavax) nel 2006, “diversi studi hanno suggerito che il rischio di demenza potrebbe essere inferiore nelle persone che hanno ricevuto il vaccino, sebbene i risultati non fossero conclusivi”. In molti Paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, Zostavax è stato ritirato e sostituito da un vaccino molto più efficace (Shingrix). Nel Regno Unito, Shingrix viene offerto dal Sistema sanitario nazionale (Nhs) a tutte le persone anziane e ad alcuni altri gruppi.