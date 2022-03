Fuoco di Sant'Antonio, un’iniziativa per conoscerne l’impatto

L'Herpes Zoster è un virus che provoca una fastidiosa eruzione cutanea, conosciuta anche come “Fuoco di Sant'Antonio”. Nella sua forma più consueta, spiegano gli specialisti del polo ospedaliero “Humanitas”, si manifesta con “una placca infiammatoria ricoperta di vescicole di forma allungata che interessa una parte del corpo”. Si tratta dello stesso virus che provoca la varicella che ha la particolarità di restare inattivo nel tessuto nervoso, riattivandosi anni a seguire, proprio con le manifestazioni dolorose tipiche dell'Herpes Zoster. Oltre il 90% degli adulti over 50 anni ha contratto il virus e 1 adulto su 3 potrebbe svilupparlo nel corso della vita. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos Mori in diversi Paesi del mondo, che ha coinvolto 2.509 persone, però, in media solo il 7% crede di essere ad alto rischio nei prossimi 10 anni. Per questo motivo GlaxoSmithKline (Gsk), una casa farmaceutica britannica, ha lanciato online una campagna di sensibilizzazione sul tema.