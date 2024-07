Estate e fobia degli insetti, il 59% delle mamme teme per salute figli

L’estate è un periodo di relax, viaggi e vacanze per le famiglie italiane, ma anche di preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei propri figli, bersaglio preferito da zanzare e insetti vari. Un sondaggio dell'Osservatorio SharkNet Company condotto su 2mila persone ha rivelato che il 59% delle mamme italiane è preoccupato per la salute dei propri figli, in particolare dei neonati e dei bambini piccoli.

L’importanza delle zanzariere



Per la maggior parte delle persone, come ha spiegato Marco Marcantoni, direttore commerciale SharkNet Company, “le punture degli insetti sono prevalentemente un fastidio risolvibile mentre per i bambini possono costituire un problema molto più serio. Oltretutto sono proprio i bambini a essere i bersagli preferiti da colpire dal momento che le zanzare sono attratte dal sudore, rilasciato in grandi quantità dai nostri figli viste le loro maggiori attività come la corsa o il gioco”.

Ma non solo. “È importante sottolineare che fino ai primi tre mesi di età dei nostri pargoli è preferibile non utilizzare alcun repellente da spalmare sulla loro pelle né da vaporizzare. In questi casi l’ideale è proteggere la propria abitazione con delle zanzariere”, ha ricordato l’esperto Fabio Biancolini di “Biancolini, la disinfestazione senza insetticidi”.

Rimedi e protezioni per i bambini



Per proteggere i più piccoli dalle zanzare, Biancolini suggerisce l'uso “di citrodiolo l’unico principio attivo abbastanza efficace come repellente per i bambini tra i 3 mesi e i 2 anni, e di icaridina per quelli dai 2 ai 12 anni”. Tuttavia, le zanzare non sono l'unico problema. Le cimici da letto sono sempre più presenti, con il 28% degli intervistati che segnala problemi con questi parassiti. "Riceviamo molte richieste dal Lazio e dalla Lombardia", ha riferito Marcantoni. “In queste due regioni ma anche nel resto del Paese c’è una emergenza cimici asiatiche. Una vera e propria invasione nelle case e negli alberghi. E se le mamme sono giustamente preoccupate per le zanzare, per le cimici forse lo sono ancora di più”.