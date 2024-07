Sciami di zanzare invadono la città di Massa Carrara

Salute e Benessere

I 5 migliori repellenti anti zanzare: la classifica di Altroconsumo

L’associazione ha effettuato dei test sui prodotti in commercio in Italia contro le zanzare tropicali e ha stilato una graduatoria dei migliori. Durante il test sono stati messi alla prova 89 repellenti diversi per marca, fascia di prezzo, formulazione e modalità di utilizzo

Con le loro punture, le zanzare possono causare disagi e fastidi, soprattutto d'estate. Per contrastarle ci sono in commercio i repellenti, ma quali sono i migliori? Se lo è chiesto anche Altroconsumo che ha stilato una classifica dei migliori in vendita in Italia, concentrandosi in particolare sui prodotti contro le zanzare tropicali

L'associazione ha considerato 89 prodotti, di cui 19 sono specifici per le zanzare tropicali. Alcuni dei repellenti, già presenti sul mercato in precedenza e che ora hanno la stessa formulazione, erano già stati testati negli anni scorsi mentre i nuovi prodotti sono stati testati fra aprile e maggio del 2023