Puntura ape, pungiglione nell’iride: raro caso descritto in uno studio

In un case study pubblicato sul New England Journal of Medicine è stato descritto il caso di un 55 residente a Philadelphia che è stato punto da un'ape direttamente sul bulbo oculare, con il pungiglione rimasto conficcato nell'iride

I rischi connessi alle punture di insetto



Come riferito dagli esperti sulle pagine della rivista specializzata, quanto le punture di api interessano gli occhi è consigliato farsi visitare da un oftalmologo, a causa della grave infiammazione che può derivare dalla lesione. In generale, dopo una puntura o il morso di insetto l’Istituto Superiore di Sanità consiglia di consultare il medico quando la ferita mostra segni di infezione, pus, arrossamento e rigonfiamento, se si lamentano sintomi come febbre, rigonfiamento dei dei linfonodi e dolori muscolari e articolari, mal di testa, tosse secca, affaticamento, o se l’arrossamento attorno al morso si espande e l’area diventa gonfia o dolente. È sempre meglio contattare il medico anche quando il morso o la puntura riguardano la bocca, la gola o la zona vicino agli occhi, e nel caso in cui i sintomi non regrediscono dopo 2 o 3 giorni. È, invece, necessario il trattamento d’urgenza al Pronto soccorso o in ospedale se la persona morsa lamenta sintomi che fanno pensare a una reazione grave, come difficoltà a respirare o a ingoiare, rigonfiamento della faccia, della bocca o della gola, nausea o vomito, tachicardia, capogiri e perdita di coscienza.



