Tumore colon-retto: via libera in Europa a un nuovo farmaco orale

Via libera dalla Commissione europea a un nuovo farmaco per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC). Si tratta di fruquintinib , prodotto dall’azienda biofarmaceutica Takeda, un medicinale orale che potrà essere utilizzato in Europa sui pazienti precedentemente trattati con le terapie standard disponibili. Il tumore del colon-retto solo in Italia registra oltre 50mila diagnosi l’anno, e rappresenta la terza neoplasia per incidenza negli uomini e la seconda nelle donne.

Il nuovo farmaco



Il via libera della Commissione europea, annunciato da Takeda in una nota, arriva a seguito del parere positivo espresso dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) lo scorso 25 aprile e segue l’approvazione della Food and Drug Administration (Fda) statunitense, datata novembre 2023. Fruquintinib è una terapia mirata orale che agisce inibendo le tre proteine chiamate recettori del fattore di crescita endoteliale vascolare (Vegf), importanti per la formazione di nuovi vasi sanguigni. Bloccando questi recettori, il farmaco aiuta a prevenire la crescita di nuovi vasi sanguigni che forniscono nutrienti e ossigeno ai tumori. Fruquintinib, inoltre, è progettato per favorire la capacità dei pazienti di rimanere in terapia, migliorando la selettività della chinasi, che limita le tossicità fuori bersaglio e aumenta la tollerabilità. “I pazienti con cancro del colon-retto metastatico affrontano numerose difficoltà, derivanti sia dalla malattia che dagli effetti avversi delle terapie. Data la natura complessa della malattia, è essenziale introdurre trattamenti innovativi come il fruquintinib, un agente mirato, orale e privo di chemioterapia”, ha commentato Josep Tabernero, direttore del Vall d'Hebron Institute of Oncology.