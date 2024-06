Gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità rassicurano sui potenziali rischi di trasmissione autoctona del virus in Italia. Sebbene nella Penisola siano presenti insetti della specie “culicoides”, il vettore specifico di questo virus, Culicoides Paranensis, è infatti assente in Europa e si trova esclusivamente in Sud e Centro America. Inoltre, come sottolineato dagli esperti del dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss, commentando la notizia del primo caso europeo di febbre Oropouche, anche altri potenziali vettori secondari riportati in letteratura, come la zanzara culex quinquefasciatus o la Aedes Aegypti, al momento non sono stati segnalati in Italia. E comunque, hanno aggiunto, al momento non si conoscono altre vie di trasmissione per il virus, e non sono stati riportati casi autoctoni in Europa