MIP-C, scoperta una nuova malattia mortale associata al Covid: cos'è

Un gruppo di ricercatori internazionali ha individuato una nuova condizione potenzialmente letale che può svilupparsi in individui infettati dal virus SARS-CoV-2, anche in coloro che presentano sintomi lievi o nessun sintomo di Covid. Si tratta della "autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale contemporanea con COVID-19", nota come MIP-C

Analizzando i dati clinici dei pazienti dello Yorkshire, una vasta regione nel nord dell'Inghilterra, i ricercatori hanno individuato una malattia completamente nuova che è emersa durante la pandemia di COVID-19. Si ritiene che l'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 sia il fattore scatenante di questa nuova sindrome. Ciò che preoccupa maggiormente in questa scoperta è che questa nuova sindrome non solo può essere fatale - sono stati riportati otto decessi su 60 casi descritti nello studio - ma può colpire anche persone che hanno avuto un'infezione lieve o asintomatica dal virus. Non è sorprendente che diverse persone coinvolte nello studio con segni e sintomi della malattia non abbiano avuto un'infezione confermata tramite tamponi e test simili. Gli esperti hanno denominato questa sindrome "autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale contemporanea con COVID-19" o MIP-C, in analogia con la MIS-C, un'altra condizione autoimmune recentemente scoperta associata al COVID-19 che colpisce i bambini.

Le caratteristiche nel dettaglio

Il professor McGonagle ha esaminato pazienti che, oltre a presentare cicatrici polmonari (riscontrate in 25 su 60 casi), manifestavano sintomi reumatologici come artrite, mialgia (dolori muscolari) ed estese eruzioni cutanee. Non tutti i pazienti in questione avevano avuto un'infezione confermata da coronavirus SARS-CoV-2 (diagnosi ottenuta tramite tamponi orofaringei dopo la comparsa dei sintomi). Dunque, gli scienziati suggeriscono che l'infezione da SARS-CoV-2, anche se lieve, possa provocare una forma distintiva di dermatomiosite anti-MDA5 positiva, chiamata MIP-C (pronunciata "mipsy"). Questa sindrome, diversamente da quella già conosciuta da oltre cinquant'anni, si differenzia per il suo tasso di progressione, mortalità e comportamento. Gli esperti ritengono che questa nuova malattia si sia diffusa anche al di fuori del Regno Unito, sebbene manchino dati specifici. I risultati della ricerca, intitolata "MDA5-autoimmunity and interstitial pneumonitis contemporaneous with the COVID-19 pandemic (MIP-C)", sono stati pubblicati sulla rinomata rivista scientifica eBIOMedicine.