Una “palestra” sotto la scrivania migliora performance al lavoro

Ridurre la sedentarietà e migliorare le capacità cognitive. Uno studio americano ha dimostrato che si può raggiungere questo obiettivo realizzando delle postazioni di lavoro attive: una sorta di scrivania a misura di fitness

Nasce in America la “postazione di lavoro attiva” . L'idea è stata testata dalla Mayo Clinic in 4 versioni. Un modo per fare attività fisica mentre si è impegnati in ufficio. Migliora anche le performance sul lavoro e le prestazioni cognitive, assicurano gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Journal of American Heart Association”.

Lo studio La ricerca mostra come ridurre la sedentarietà e migliorare le capacità cognitive senza togliere tempo prezioso al lavoro. Un modo non solo per essere più produttivi in ufficio, ma anche per rimanere in forma, visto oltretutto che l'inattività prolungata aumenta il rischio di malattie croniche, osservano gli autori. "I nostri risultati suggeriscono che è possibile mixare il movimento con il lavoro d'ufficio che prima veniva svolto durante lunghi periodi seduti" afferma Francisco Lopez-Jimenez, specialista di cardiologia preventiva alla Mayo Clinic e autore senior dello studio.

Muoversi sul posto di lavoro Modificare la propria scrivania a misura di fitness è la soluzione ideale per coniugare sport-benessere- lavoro. "Le postazioni attive possono offrire un modo per migliorare potenzialmente le prestazioni cognitive e la salute generale, semplicemente muovendosi sul posto di lavoro" evidenzia Lopez-Jimenez. L’esperimento è stato fatto su 44 persone con 4 versioni di ufficio fit per 4 giorni consecutivi al Dan Abraham Healthy Living Center della Mayo Clinic. “Le impostazioni prevedevano una postazione stazionaria o seduta il primo giorno, seguita da tre modalità: la scrivania adattata per stare in piedi, attrezzata con un tappetino per camminare o con uno stepper . I ricercatori hanno analizzato la funzione neuro cognitiva dei partecipanti sulla base di 11 valutazioni che hanno considerato il ragionamento, la memoria a breve termine e la concentrazione.

Il test Le capacità motorie sono state valutate attraverso un test di velocità di battitura online e altri test. Risultato: quando i partecipanti utilizzavano le postazioni di lavoro attive, la loro funzione cerebrale migliorava o rimaneva la stessa, e la velocità di battitura rallentava solo leggermente. Lo studio ha rivelato punteggi di ragionamento migliori quando si sta in piedi, si fa lo step e si cammina rispetto a quando si sta seduti.