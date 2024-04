Tumore al colon: individuato un possibile nuovo sintomo

Noto per essere il più frequente tra i tumori che colpiscono l’apparato gastrointestinale, il tumore al colon sta cominciando a preoccupare per i numeri di casi in aumento anche fra i giovani. Ad alzare l’attenzione sul tema è il dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale presso il Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo medico presso lo Yale Cancer Center. Al momento, non è noto il motivo per cui l’incidenza della neoplasia sia in aumento, tuttavia, come ha riferito Cecchini, gli esperti ritengono che si tratti di qualcosa legato allo stile di vita e all'ambiente. Ma non abbiamo ancora la certezza”. Ad aver recentemente attirato l’attenzione dei ricercatori è, in particolare, un possibile nuovo sintomo, che sembra essere sempre più frequente tra i pazienti affetti da questo tipo di tumore, ovvero la presenza di feci sottili.