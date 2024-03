Epatite, nel 2023 registrati 523 nuovi casi

Crescono i nuovi casi di epatite A, B, C ed E. È quanto riporta l’ultimo bollettino del Sistema di Sorveglianza sulle epatiti Seieva, dell’Istituto Superiore di Sanità, dove si legge che i nuovi casi registrati nel 2023 sono stati 523, precisamente 267 delle forme A, 153 delle B, 51 delle C e 58 della E. I casi di epatite A, B ed E sono quindi aumentati rispetto al 2022, al contrario dei casi di epatite C, che hanno subito un calo. L’incidenza è, però, notevolmente scesa rispetto agli anni Ottanta: 20 volte in meno per la A, 40 per la B e 50 per la C.

È stato registrato anche un caso di epatite Delta e altri 60 di cui non si conosce la famiglia. I test effettuati per questa forma sono stati, comunque, poco numerosi, nonostante la possibilità, nel caso ne venga rilevata la presenza, di aggravare le condizioni delle persone affette da epatite B.