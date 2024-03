Grissini ritirati per presenza di allergeni non dichiarati: l’avviso

Si tratta di prodotti legati all'azienda Opus Apis, con stabilimento a Bassano del Grappa (VI). Il motivo del richiamo, come comunica il Ministero della Salute, è la "possibile presenza di allergene non dichiarato in etichetta: senape"

“Possibile presenza di allergene non dichiarato in etichetta: senape”. Questa la motivazione alla base del richiamo del Ministero della Salute per una serie di lotti di grissino biologico senza glutine dell’azienda Opus Apis (stabilimento di via Morelli 15 - 36061 Bassano del Grappa - VI). In virtù del fatto che il prodotto risulta “non idoneo ai consumatori allergici alla senape”, l’invito ai consumatori è quello di “non consumare” i grissini interessati.

I lotti interessati

Il primo lotto è quello relativo ai grissini noce moscata e miele di castagno biologico senza glutine con scadenza dal 3/2024 fino al 12/2024 compreso e tutti i lotti con scadenza 1/2025, 2/2025 e 3/2025 in vaso di vetro da 180g. Coinvolto nel richiamo anche il grissino zafferano e papavero bio senza glutine, con scadenze dal 03/2024 al 03/2025 e in vaso di vetro da 180g e il grissino al burro fumè biologico senza glutine, con scadenza dal 03/2024 al 03/2025, in vaso di vetro da 180g e nella monoporzione da 25g. E poi ancora è segnalato il grissino al rosmarino senza glutine sempre con scadenza dal 03/2024 al 03/2025 in vaso di vetro da 180g e nella monoporzione da 25g oltre al grissino al pomodoro e origano biologico senza glutine con la medesima scadenza e in contenitore di vetro da 180g oltre che in monoporzione da 25g. Gli ultimi due lotti riguardano, infine, il grissino zenzero e curcuma senza glutine (scadenza dal 03/2024 al 03/2025) in vaso di vetro da 180g e nella monoporzione da 25g oltre che il grissino al sesamo senza glutine in vaso di vetro da 180g e nella monoporzione da 25g sempre con medesima scadenza.