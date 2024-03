Formaggio vegetale ritirato dal commercio, allergeni non dichiarati

Il consiglio che il Ministero della Salute rivolge ai consumatori allergici è quello di non consumare assolutamente i prodotti oggetto dei tre ritiri e di riportarli presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione o il rimborso

Allergeni non dichiarati sull’etichetta. Nella sezione del sito web del ministero della Salute dedicata ai richiami alimentari è stata segnalata un’allerta per numerosi lotti di prodotti venduti come alternative vegetali al formaggio. Il motivo del ritiro di tre prodotti è la presenza, non dichiarata, di sesamo e senape. Il consiglio che il Ministero della Salute rivolge ai consumatori allergici a questi due allergeni è quello di non consumare assolutamente i prodotti oggetto dei tre ritiri e di riportarli presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione o il rimborso.