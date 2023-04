Chupa Chups Tubes Mini, lotto richiamato per rischio allergeni

Nuovi richiami di prodotti alimentare da parte del ministero della Salute in Italia. Quando volta a finire nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza sono state le caramelle Chupa chups tubes mini per il rischio di presenza di allergeni. Il lotto interessato dal richiamo è L2082, con scadenza a febbraio 2024. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 aprile 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è stata indicata la data dei controlli effettivi. I dolciumi sono prodotti da Perfetti Van Melle sede di Castelnuovo.