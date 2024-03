Brasile, allarme dengue: verso i 2 milioni di casi: record in 24 anni

Allarme Dengue in Brasile, dove il Paese in meno di tre mesi ha battuto il record di casi in un anno, e va verso i 2 milioni di contagi. Finora, il gigante sudamericano ha registrato 1.889.206 casi probabili, ha riferito il ministero della Salute, il numero più alto dal Duemila. La cifra è quattro volte il numero di casi segnalati nello stesso periodo del 2023. Il precedente record di casi si registrò nel 2015 (1.688.688 nell'anno), mentre il 2023 è stato il terzo anno peggiore (1.658.816 casi). Quanto ai decessi, sono 561 quelli confermati (1.094 in tutto il 2023). Dieci Stati brasiliani hanno già dichiarato lo stato di emergenza, tra le tante città San Paolo.

Boom di casi anche in Vietnam



Non solo Brasile e Sudamerica: la dengue sta preoccupando anche a Est. Per esempio in Vietnam, dove la capitale Hanoi ha registrato 513 casi di infezione da inizio 2024: il triplo rispetto allo stesso periodo del 2023, riportano i medici locali citando il Centro per il controllo delle malattie. Soprattutto nelle ultime settimane la città ha assistito a un aumento, con una media di 17-24 casi a settimana, evidenzia 'Vietnam News'. Anche per contrastare l'emergenza, il Dipartimento Salute di Hanoi intende organizzare team sanitari che a livello locale supportino la prevenzione, la cura e il miglioramento della salute pubblica. Secondo i dati del ministero della Salute vietnamita, nel 2023 Hanoi ha registrato 36.795 casi dell'infezione trasmessa dalle zanzare. In tutto il Paese l'anno scorso sono stati segnalati oltre 172mila contagi dengue, con 43 morti.