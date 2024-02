Fibromialgia è malattia invalidante, arriva l'ok dalla Camera

Il Governo ha approvato sei mozioni all'unanimità, inserendo la sindrome all'interno dei livelli essenziali di assistenza. La malattia, riconosciuta come cronica, non ha una cura specifica e non sono ancora del tutto chiare le cause. Tra i sintomi, quello prevalente è un dolore muscolare diffuso

Sei mozioni approvate all’unanimità: un grande risultato per la sanità e, in particolare, per chi è affetto dalla sindrome fibromialgica, riconosciuta dal Governo come cronica e invalidante. La fibromialgia è stata inserita, inoltre, all’interno dei livelli essenziali di assistenza (Lea): i malati potranno, in questo modo, essere esenti dalla spesa per le prestazioni sanitarie.