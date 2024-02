Pericardite, cos'è e quali sono i sintomi da non sottovalutare

Si tratta un’infiammazione che colpisce il pericardio, la membrana che riveste il cuore. Le sue cause possono essere sia infettive sia non infettive

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte all'ospedale San Carlo di Nancy, a Roma, per una sospetta pericardite. Si tratta un’infiammazione che colpisce il pericardio, la membrana che riveste il cuore. Le sue cause possono essere infettive (virus, batteri, o raramente funghi e altri agenti patogeni) o non infettive, con sintomi quale dolore toracico, febbre, dispnea, astenia e palpitazioni.