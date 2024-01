Creata in provetta la congiuntiva umana, “l'organo delle lacrime”

I nostri occhi producono continuamente lacrime, un liquido composto da acqua e muco che serve principalmente a proteggere i tessuti da polveri e microbi con una sottile patina. Un ruolo fondamentale nella produzione delle lacrime è dovuto alla congiuntiva, una membrana trasparente che protegge non solo il globo oculare ma anche l'interno della palpebra, eventuali disturbi alla congiuntiva portano a varie tipologie di problemi come le allergie o in casi più gravi a forme di cancro. Per comprendere meglio il ruolo della congiuntiva, i ricercatori dei Paesi Bassi hanno realizzato la prima replica 3D in laboratorio a partire da cellule umane.

I risultati della ricerca

"Abbiamo così scoperto - ha detto Bannier-Hélaouët - che la congiuntiva produce componenti antimicrobici e quindi contribuisce alla produzione di lacrime in più modi rispetto alla semplice produzione di muco". Alterandone poi le condizioni, simulando alcune allergie, i ricercatori hanno poi scoperto che la congiuntiva risponde producendo lacrime differenti, con più quantitativo di muco e antimicrobici. Condizioni in cui hanno osservato la comparsa anche di una nuova tipologia di cellule dette a ciuffo, o tuft cells perché dotate di una sorta di piccole setole. "Cellule simili erano state scoperte in altri tessuti, ma non nella congiuntiva umana", ha aggiunto Bannier-Hélaouët. La loro attivazione in casi di allergia indica, affermano i ricercatori, un loro ruolo chiave nelle reazioni dell'occhio. Lo sviluppo di questo primo organoide di congiuntiva, aggiunge lo studio, potrebbe aiutare a testare nuovi farmaci contro le allergie e in futuro realizzare tessuti da trapiantare in caso di ustioni, tumori oculari o malattie genetiche.