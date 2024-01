Disturbo affettivo stagionale, cos'è e come influenza l'umore

Salute e Benessere

Le cause della stanchezza cronica: quali sono e quali errori evitare

Secondo un’indagine condotta dall’Università svizzera di Losanna, una persona su cinque si sente spesso molto stanca. Ecco quali sono le cose a cui fare attenzione e come ci si può comportare in questi casi

Una persona su cinque si sente molto stanca, al punto da far fatica a completare le normali attività quotidiane: a dirlo è un’indagine condotta dall’Università svizzera di Losanna, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino ha approfondito le possibili cause che portano a sentirsi così stanchi

Nel caso in cui la stanchezza dovesse emergere all’improvviso “è bene porsi qualche domanda”, ha detto Annamaria Colao, presidente della Società italiana di endocrinologia, al Corriere. “La stanchezza in questi casi può dipendere da disturbi su base organica e fra i più comuni c’è l’ipotiroidismo, ovvero la riduzione nella sintesi degli ormoni tiroidei: in genere, quando la 'colpa' è della tiroide c’è anche sonnolenza”