Christmas Blues, i sintomi della depressione legata al Natale

Il Natale si sta avvicinando e si torna a parlare di Christmas Blues , una sorta di disagio, di malinconia, di depressione natalizia. È un fenomeno piuttosto diffuso che colpisce sotto le Feste un grande numero di persone. Lo ha studiato anche la scienza. Si tratta di uno stato che scompare dopo l’Epifania, non appena si ritorna alla normale quotidianità. Il punto cruciale è che a Natale la società “ci costringe" a essere felici, ad avere una famiglia unita, a presentarci alle riunioni familiari in compagnia di un compagno stabile. Da qui l'ansia, la frustrazione, la tristezza.

Le cause

La Christmas Blues può avere cause diverse. Può essere legata a situazioni di conflitto e di scontento nei confronti di parenti e amici. O ancora a ricordi ed esperienze tristi associate al periodo natalizio. Un esempio è presentarsi alle cene di famiglia senza avere un fidanzato/a. Oppure malumori per una situazione economica difficile che ci impedisce di acquistare i regali che desidereremmo portare sotto l’albero. Come si supera tutto questo? Accettiamo le nostre sensazioni; non abbandoniamoci senza freni alla malinconia; assecondiamo i nostri desideri e bisogni; cerchiamo il positivo; prendiamoci cura di noi stessi; spezziamo la catena del mugugno.