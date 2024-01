Influenza verso picco contagi, ricoveri in aumento in tutta Italia

I pazienti più a rischio sono gli anziani e i fragili, ma anche le persone giovani possono essere ricoverate per l’insorgenza di complicazioni

Si va verso un picco contagi dell'influenza. Dati alla mano, i ricoveri sono in aumento in tutta Italia e si sta aggravando la situazione nei pronto soccorso. Infatti, aumentano in modo preoccupante i tempi di attesa dei pazienti che necessitano di un ricovero. A fornire il quadro della situazione è Fabio De Iaco, presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), a Rai News. (INFLUENZA E POLMONITI: OSPEDALI SOTTO STRESS - INFLUENZA E BRONCHIOLITE DILAGANO TRA I BAMBINI)