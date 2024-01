Covid, i dati in Italia: incidenza in calo, diminuiti anche i ricoveri

L’incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (70 casi per 100.000 abitanti dal 21 al 27 dicembre). “Tale calo potrebbe in parte essere attribuibile a una ridotta frequenza di diagnosi effettuate durante i giorni festivi” evidenzia tuttavia l’Istituto superiore della sanità. L’indice di trasmissibilità invece è sotto la soglia epidemica, pari a 0,75, stabile rispetto alla settimana precedente. Al momento l’incidenza più elevata di positivi è nel Lazio, con 128 casi per 100.000 abitanti, e la più bassa in Sicilia (6 casi per 100.000 abitanti).