Noodles istantanei, se mangiati troppo spesso fanno male alla salute

L'allarme

L'altra caratteristica dei noodles, oltre alla velocità e alla comodità, è il loro essere estremamente economici. Per questo si sono diffusi sempre di più in Paesi in via di sviluppo dell'Africa, in particolare Nigeria e Kenya, dell'America Latina (Colombia) e dell'Asia. Secondo le testimonianze raccolte dal Guardian, una persona può mangiarne anche due confezioni da 70 grammi alla volta, e consumare un pasto di questo tipo più volte durante la settimana. Ma due confezioni di noodles istantanei di quel tipo contengono 2,352 mg di sodio, il 118% della razione giornaliera raccomandata.

Gli effetti sulla salute

L'alta quantità di sale assunta attraverso una dieta di questo tipo ha destato preoccupazione soprattutto in relazione all'aumento di patologie al cuore. "È uno degli alimenti super-processati più malsani a causa della quantità di sodio e dei tipi di grassi. Visto il fatto che le persone ne stanno mangiando due o tre pacchetti al giorno, non c'è da meravigliarsi che l'ipertensione sia alle stelle", sottolinea Barry Popkin, nutrizionista e docente statunitense citato dal quotidiano inglese secondo cui anche il profumo dei noodles, ottenuto attraverso additivi artificiali, viene studiato appositamente per attrarre gli acquirenti.